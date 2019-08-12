Терористи на Донбасі підло ударили по ЗСУ: є поранений

У районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі 11 серпня збройні формування Російської Федерації і проросійські бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню.

У результаті був поранений український військовий, повідомляє прес-центр ООС. Відзначається, що позиції ОС обстрілювали із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили п'ять обстрілів: близько Старогнатівки, Водяного, Новотроїцького, у районі Павлополя і біля Гнутового.

ЗСУ на Донбасі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" наші позиції обстріляли тричі: біля Кримського, поблизу Майорська і в районі Золотого-4.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в прес-центрі ООС запевнили, що штаб Операції Об'єднаних сил не приховує ніяких даних про обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!