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Терористи на Донбасі підло ударили по ЗСУ: є поранений

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У районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі 11 серпня збройні формування Російської Федерації і проросійські бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню.

У результаті був поранений український військовий, повідомляє прес-центр ООС. Відзначається, що позиції ОС обстрілювали із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили п'ять обстрілів: близько Старогнатівки, Водяного, Новотроїцького, у районі Павлополя і біля Гнутового.

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ЗСУ на Донбасі

ЗСУ на Донбасі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" наші позиції обстріляли тричі: біля Кримського, поблизу Майорська і в районі Золотого-4.

Терористи на Донбасі підло ударили по ЗСУ: є поранений

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в прес-центрі ООС запевнили, що штаб Операції Об'єднаних сил не приховує ніяких даних про обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації.

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Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Украины Историк
Украины Историк
Не прошло и 10 минут, как меня снова удалили!!! Обоз, а почему не модерируете своих нациков???
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васильевич василий
васильевич василий
ВСУшника ранили бобровой струей
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Тварей Истребляют Свидомитых
Тварей Истребляют Свидомитых
Один выстрел один ВСУшный алкаш.
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