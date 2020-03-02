Терористи на Донбасі обстріляли мінами мирне село

Російські терористи на Донбасі навмисне обстріляли мінами населений пункт Красногорівка в Мар'їнському районі Донецької області. У результаті поранено мирного мешканця.

Як повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook, противник вів вогонь на ураження по будинках мирних жителів із застосуванням мінометів калібру 120 мм.

"2 березня збройні формування Російської Федерації в черговий раз свідомо пішли на загострення ситуації на лінії зіткнення, при цьому навмисне порушуючи всі чинні домовленості щодо припинення вогню", – йдеться в повідомленні.

При цьому, підкреслюють українські захисники, окупанти прекрасно розуміли, що обстріли становлять загрозу життю і здоров'ю цивільного населення. Так, у результаті розриву міни в одному з будинків вибуховою хвилею вибило шибки, осколки поранили мирного мешканця. Потерпілому оперативно надали медичну допомогу.

У штабі ООС підкреслили, що такі зухвалі дії російських окупантів зайвий раз свідчать про їхню зацікавленість у подальшій ескалації конфлікту на сході України.

"Підрозділи ООС для придушення вогню противника і припинення збройних провокацій використали наявні вогневі засоби і дали по російським окупантам адекватну відповідь, завдаючи ефективного вогневого ураження. Втрати противника уточнюються. Командування операції Об'єднаних сил підкреслює, що жоден акт агресії й надалі не залишиться без належної відповіді", – написали українські воїни.

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