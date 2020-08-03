Терористи на Донбасі намагалися зірвати перемир’я: зафіксовано провокативні обстріли

Російські терористи на Донбасі 3 серпня намагалися зірвати режим повного і всеосяжного припинення вогню та здійснили два обстріли позицій захисників України.

Втім, як повідомляється на сторінці штабу ООС, воїнам ЗСУ вдалося втримати контроль над ситуацією та не допустити втрат у своїх лавах (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Перше порушення режиму тиші окупантами було зафіксовано вранці: вони відкрили вогонь зі станкового протитанкового гранатомета біля Південного. А в обідню пору декілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї було чутно неподалік Мар’їнки.

На усіх інших ділянках фронту режим припинення вогню зберігався у повній мірі. Військовослужбовці Об’єднаних сил на свідомі провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу українських захисників бойових втрат та поранень немає.

"В Командуванні Об’єднаних сил вчергове наголошують на тому, що немає нічого ціннішого за життя та здоров’я українських захисників. Якщо під час ворожого обстрілу буде загроза здоров’ю та життю наших військовослужбовців або загроза захоплення території, то українські воїни готові давати адекватну відповідь діям противника", – запевнили у штабі ООС й нагадали, що крім українських військовослужбовців у районі проведення операції належно виконують завдання й інші підрозділи Об’єднаних сил.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 серпня окупанти також здійснили два провокативних обстріли позицій Об’єднаних сил поблизу Південного і Красногорівки. Воїни ЗСУ не відповіли на обстріли і втримали контроль над ситуацією. Втрат та поранень у лавах захисників України минулої доби зафіксовано не було.