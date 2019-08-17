Терористи на Донбасі накрили вогнем сили ООС

За минулу добу, 16 серпня, окупанти на Донбасі 12 раз порушили режим тиші. Вони обстрілювали позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В результаті провокацій противника українські захисники не зазнали втрат, повідомляється на офіційній сторінці штабу ООС у Facebook.

Зокрема ворожі з'єднання влаштували дев'ять обстрілів в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

чотири рази неподалік Лебединського – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

чотири рази поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

поблизу Мар'їнки – зі стрілецької зброї.

Війна на Донбасі Укрінформ

Що стосується району відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", то там окупанти здійснили три обстріли позицій Об'єднаних сил:

неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

поблизу Зайцевого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

в районі Кримського – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, терористи вже встигли порушити режим припинення вогню і 17 серпня. Вони один раз обстріляли з гранатомета позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" під Павлополем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 серпня російські окупанти на Донбасі також порушили режим припинення вогню 12 разів. Вони били з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. В результаті провокацій терористів українські захисники не зазнали втрат.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся