Терористи на Донбасі мінують дороги і нарощують боєздатність – штаб ООС і розвідка

На Донбасі російсько-окупаційні війська нарощують боєздатність армійських корпусів, збільшують мінні поля і розміщують боєприпаси в житлових масивах.

Про це повідомили прес-служби ООС і Міністерства оборони України. Активність терористів зафіксували спостерігачі ОБСЄ і українські розвідники.

За даними звіту СММ ОБСЄ, опублікованого 17 вересня 2020 року, під час виконання спостережного польоту безпілотний літальний апарат на непідконтрольній уряду України території зафіксував ряд порушень з боку російсько-окупаційних військ.

Так 13 вересня БПЛА СММ виявив чотирнадцять протитанкових мін, встановлених поперек автодороги поблизу Саханки Донецької області.

Також вісім протитанкових мін, встановлених в один ряд поперек автодороги, і двадцять протитанкових мін, встановлених нещільними групами на східній і західній смугах руху цієї ж автодороги, було зафіксовано поблизу населеного пункту Весела Гора на Луганщині.

16 вересня в населеному пункті Веселе Донецької області спостерігачі вперше побачили шість фрагментів боєприпасів, з яких чотири оцінені як металеві труби від реактивних снарядів реактивної системи залпового вогню (РСЗВ; БМ-21 "Град", 122 мм), а два – як хвостові стабілізатори 120-мм мінометних мін.

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ продовжує нарощувати боєздатність з'єднань і частин першого і другого армійських корпусів.

З початку вересня через неконтрольовані Україною ділянки кордону з Росії на тимчасово окуповану територію в Донецькій і Луганській областях завезено залізничним і автомобільним транспортом близько 1200 тонн пального, шість вагонів і більше 10 вантажних автомобілів з протитанковими мінами і боєприпасами, в т.ч. для артилерійських систем.

Крім того, після капітального ремонту на підприємствах російського оборонно-промислового комплексу до підрозділів противника доставлено понад 15 одиниць бойової техніки, в т.ч. 122-мм реактивні системи залпового вогню "Град".

Українська сторона СЦКК зазначила, що викладені факти чітко вказують на порушення Мінських домовленостей і досягнутих 22 липня 2020 домовленостей про заходи щодо посилення режиму припинення вогню.

Террорсіти мінують дороги на Донбасі. Facebook ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL, СММ ОБСЄ раніше зафіксувала, що, всупереч домовленостям про перемир'я, терористи "Л/ДНР" вдалися до закладки мін на дорогах Донецької та Луганської областей.

На Донбасі в середу, 16 вересня, було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.