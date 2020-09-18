Терористи на Донбасі двічі відкрили вогонь у бік ЗСУ – штаб ООС

Протягом минулої доби, 17 вересня, російські терористи на Донбасі знову порушили умови перемир'я та відкрили вогонь зі стрілецької зброї біля Новогригорівки.

Як повідомляє прессслужба штабу ООС, неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров’ю для українських захисників, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Від початку поточної доби, 18 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів знову зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню з боку противника.

Так, пострілами із підствольного гранатомета ворог провокував наших військових поблизу населеного пункту Водяне. На усіх інших ділянках уздовж лінії зіткнення режим припинення вогню зберігався у повному обсязі. Військовослужбовці Об’єднаних сил на свідому провокацію з боку противника вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

"У районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація залишається спокійною та повністю контрольованою нашими воїнами. Дотримуючись режиму припинення вогню, українські військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які провокативні дії противника", – запевнили у штабі ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар Харківського госпіталю 17 вересня розповів, що життю трьох воїнів, які 15 вересня підірвалися на Донбасі, вже нічого не загрожує. Втім один із них досі перебуває в реанімації – в момент вибуху він втратив частину стопи.