Терористи на Донбасі били по ЗСУ з гранатометів: зафіксовано вісім порушень перемир'я

За минулу добу, 8 серпня, російські терористи на Донбасі вісім разів порушили режим перемир'я, сім з яких – вогневі провокації. Зокрема окупанти відкривали вогонь із гранатометів та стрілецької зброї у бік позицій ЗСУ. Серед особового складу захисників України бойових втрат та поранень немає.

Як повідомили у зведенні на сторінці штабу ООС у Facebook, неприцільні постріли не несли загрози життю та здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Втім вони були напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, противник з підствольного гранатомету зробив по одному пострілу у районі населеного пункту Шуми та Водяне. Ще по одному разу ворог вистрілив з автоматичних станкових гранатометів біля Попасної та Гнутового, а зі стрілецької зброї противник намагався спровокувати наших воїнів і біля Новоолександрівки, Оріхового та Водяного.

Крім того, відмічене одне порушення противником домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року в рамках ТКГ. Так, ворог здійснював інженерні роботи поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Пікузи.

З початку поточної доби на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

"Об’єднані сили повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції. Підрозділи ЗСУ та інших складових сил оборони продовжують виконувати свої завдання за призначенням. Наші громадяни можуть бути впевненими у тому, що ЗСУ – це надійний щит, який захищає кожного з нас. Слава Україні!" – запевнили у штабі ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 серпня озброєні формування Росії тричі порушували режим припинення вогню на Донбасі. Вони обстрілювали позиції ЗСУ поблизу Новолуганського, Шумів і Травневого із підствольного гранатомета, автоматичного станкового гранатомета і стрілецької зброї.