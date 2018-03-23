Терористи "ЛНР" запропонували Савченко "політичний притулок"

Затриманій 22 березня за підозрою в підготовці терактів і держперевороту позафракційному нардепу Надії Савченко, може бути надано "політичній притулок" в фейковій псевдореспубліці "ЛНР".

Про це в коментарі "Московському комсомольцю" заявив представник терористів "ЛНР" на переговорах в Мінську Владісла Дейнего.

Він також підкреслив, що Савченко не координувала свої дії з бойовиками.

"Якби у нас були плани по вбивству Порошенко та інших українських лідерів за допомогою наших прихильників в Києві, ми ніколи про це не заявили публічно. Можу сказати, що Луганськ не вербував Савченко в свої диверсанти і не будував з нею ніяких спільних планів з державного перевороту в Україні, щоб потім укласти мирну угоду з новою владою", - сказав луганський політик.

"Якщо над Савченко нависне загроза втратити свободу, вона може звернутися до "ЛНР" за політичним притулком. Ми обіцяємо розглянути це питання", - зазначив Дейнего.

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Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до відповідальності, затримання і арешт Савченко.

Її підозрюють в організації держперевороту в Україні. ГПУ стверджує, що у слідства є незаперечні докази того, що нардеп особисто планувала терористичний акт в залі парламенту.

Відразу після прийняття рішення в парламенті Савченко затримали прямо в Раді .