Терористи "ЛНР" відправили дітей копати укріплення на лінії вогню. Відео
Російські терористи "ЛНР" попалися на використанні дитячої праці. Ба більше, вони відправили неповнолітніх копати нові укріплення.
Відповідні кадри, зафільмовані армійцями ЗСУ, оприлюднив український офіцер, полковник Анатолій Штефан (Штірліц) на своєму Telegram-каналі. Він наголосив, що окупанти намагаються спровокувати захисників на ведення вогню (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Російсько-окупаційні війська використовують працю дітей на своїх позиціях у Луганській області. Вчергове порушуючи норми міжнародного права, цинічно і низько провокують підрозділи ЗСУ на відкриття вогню. А в подальшому, щоб звинуватити у травмуванні чи не дай Боже... дитини", – обурився Штефан.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше найманці Росії в Мар'їнці випустили перед собою як маневр для відволікання маленьку дівчинку, а самі сховалися, обстрілюючи військових Збройних сил України.
Дитину на лінії снайперського вогню помітили незадовго до смертельного пострілу, який 17 грудня вбив українського воїна.