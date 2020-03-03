Терористи "ЛНР" видали знищену машину бойовиків за цивільний транспортний засіб. Їх фейк розкрило фото згорілого авто із залишками військового російського маскхалату.

На цей нюанс звернув увагу на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). Він опублікував брехливе повідомлення терориста "ЛНР" Андрія Марочока, в якому той спробував звинуватити ЗСУ в нібито знищенні УАЗу мирних жителів ПТУРом.

Фейк терористів "ЛНР" про ЗСУ Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)

"Головне, що на окупованих територіях всі цивільні ходять у маскхалатах. Трохи недогледіли, коли чергову фотосесію зі звинуваченнями робили. А так, як завжди – годуй "вату" л*йном", – посміявся з проколу окупантів захисник України.

Згорілий маскхалат, який потрапив у кадр Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

1 березня терористи на Донбасі здійснили ракетний обстріл вантажівки з бійцями Збройних сил України, в результаті якого загинув один український солдат.

Автомобіль віз провізію на позиції захисників і якраз проїжджав через житловий сектор. Якби ракета трохи відхилилася, то влучила б в один із будинків місцевого населення.

Крім того, 2 березня окупанти навмисне обстріляли мінами населений пункт Красногорівка в Мар'їнському районі Донецької області. Поранень зазнали мирні жителі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!