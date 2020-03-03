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3 березня • оновлено в 11:47
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/ Розслідування

Терористи "ЛНР" прокололися з фейком про ЗСУ через фото

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Терористи "ЛНР" видали знищену машину бойовиків за цивільний транспортний засіб. Їх фейк розкрило фото згорілого авто із залишками військового російського маскхалату.

На цей нюанс звернув увагу на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). Він опублікував брехливе повідомлення терориста "ЛНР" Андрія Марочока, в якому той спробував звинуватити ЗСУ в нібито знищенні УАЗу мирних жителів ПТУРом.

Фейк терористів "ЛНР" про ЗСУ

Фейк терористів "ЛНР" про ЗСУ

Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)

"Головне, що на окупованих територіях всі цивільні ходять у маскхалатах. Трохи недогледіли, коли чергову фотосесію зі звинуваченнями робили. А так, як завжди – годуй "вату" л*йном", – посміявся з проколу окупантів захисник України.

Згорілий маскхалат, який потрапив у кадр

Згорілий маскхалат, який потрапив у кадр

Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 1 березня терористи на Донбасі здійснили ракетний обстріл вантажівки з бійцями Збройних сил України, в результаті якого загинув один український солдат.

  • Автомобіль віз провізію на позиції захисників і якраз проїжджав через житловий сектор. Якби ракета трохи відхилилася, то влучила б в один із будинків місцевого населення.

  • Крім того, 2 березня окупанти навмисне обстріляли мінами населений пункт Красногорівка в Мар'їнському районі Донецької області. Поранень зазнали мирні жителі.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі російська пропаганда
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
Новини ЛНР Збройні сили України
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