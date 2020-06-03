Терористи "ЛНР" проголосили російську мову єдиною "державною"

Вікторія Довгань Розслідування 12:48, 3.06.2020 Оновлено: 12:48, 3.06.2020

Так звані "депутати народної ради" терористичної "ЛНР" оголосили російську мову єдиною "державною" на окупованій території Луганської області.

Як повідомляють підконтрольні окупантам ЗМІ, спільники російських загарбників ухвалили відповідний "закон" про внесення зміни до статті 10 "конституції" псевдоутворення. Його ініціатором став ватажок бойовиків "ЛНР" Леонід Пасічник.

Окупанти сподіваються, що ухвалення "закону" сприятиме посиленню інтеграційних процесів між "ЛНР" і Російською Федерацією.

Терористи "ЛНР"
"Прямий"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Розслідування

Дивіться також

"Я тебе розірву!" Дівчина розповіла, як її ґвалтували і били копи в Кагарлику

"Навіщо витрачаємо гроші?" Зеленський обурився "втечею" студентів

"Я не можу підвести киян!" Тищенко оголосив про участь у виборах мера столиці

ЄС і Британія услід за Канадою виступили проти повернення Росії до G7

ЗСУ знищили найманця Росії після атаки на Донбасі