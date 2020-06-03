Терористи "ЛНР" проголосили російську мову єдиною "державною"
Так звані "депутати народної ради" терористичної "ЛНР" оголосили російську мову єдиною "державною" на окупованій території Луганської області.
Як повідомляють підконтрольні окупантам ЗМІ, спільники російських загарбників ухвалили відповідний "закон" про внесення зміни до статті 10 "конституції" псевдоутворення. Його ініціатором став ватажок бойовиків "ЛНР" Леонід Пасічник.
Окупанти сподіваються, що ухвалення "закону" сприятиме посиленню інтеграційних процесів між "ЛНР" і Російською Федерацією.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
18 грудня 2019 року в терористичній "ЛНР" "парламент" ухвалив "закон", яким "державний кордон" встановили в межах всієї Луганської області.
В кінці листопада аналогічне рішення про встановлення "державного кордону" в межах всієї Донецької області ухвалили і в терористичній "ДНР".
Крім того, в грудні ватажки терористичних "ЛНР" і "ДНР" Леонід Пасічник та Денис Пушилін виступили з вимогою зрівняти їх права на міжнародній арені з Україною і почати прямі переговори.