Терористи "ЛНР" проголосили російську мову єдиною "державною"

Так звані "депутати народної ради" терористичної "ЛНР" оголосили російську мову єдиною "державною" на окупованій території Луганської області.

Як повідомляють підконтрольні окупантам ЗМІ, спільники російських загарбників ухвалили відповідний "закон" про внесення зміни до статті 10 "конституції" псевдоутворення. Його ініціатором став ватажок бойовиків "ЛНР" Леонід Пасічник.

Окупанти сподіваються, що ухвалення "закону" сприятиме посиленню інтеграційних процесів між "ЛНР" і Російською Федерацією.

Терористи "ЛНР" "Прямий"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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