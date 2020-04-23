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23 квітня • оновлено в 12:04
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Терористи "ЛНР" поскаржилися на епідемію коронавірусу: привезли куратори з Росії

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Терористи "ЛНР" заявили про масовий спалах коронавірусу в їх лавах. За їх словами, він почався після візиту на окуповану територію Донбасу заражених російських кураторів.

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Повідомлення про НП бойовиків з'явилося на одному з їх пабліків. Його скріншот опублікував на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"У 3 штабі "народної міліції ЛНР" вибухнув спалах, який замовчують. Ця епідемія з'явилася через халатність командирів і "керівників республіки", які не вжили заходів щодо приїжджих військових радників з РФ, які повинні були пройти обсервацію або як мінімум самоізоляцію", – скаржаться терористи.

Коронавірус в "ЛНР"

Коронавірус в "ЛНР"

РИА Новости

За їх словами, хворих військових з Росії ізолювали не одразу, в результаті чого вони мали безліч контактів в штабі. Відтак безліч найманців заразилися, проте в їх підрозділах як і раніше проходять шикування і наради.

"В "нарядній міліції" спалах коронавірусу, який замовчують куратори з РФ, які його ж їм і привезли. Особливості "громадянської" війни, як-не-як", – із сарказмом відреагував на паніку серед терористів захисник України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Княгинську лікарню в тимчасово окупованому Красному Лучі (Луганська область) готують до прийому хворих на коронавірус з Росії. Терористи заздалегідь попередили про це медичний персонал лікувального закладу.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна Луганськ
Тег
Новини ЛНР
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