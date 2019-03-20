Терористи "ЛНР" передали Україні 60 осіб. Перші фото

Терористи "ЛНР" в місті Щастя передали українській стороні 60 осіб, які перебували в пенітенціарних установах тимчасово окупованої Луганської області.

Тепер вони продовжать відбувати покарання на підконтрольній Україні території, повідомила у Facebook Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"60 громадян України, які були засуджені або не були засуджені, але містилися в колоніях, СІЗО Луганська", – розповіла вона.

Омбудсмен додала, що 20 із 60 особисто зверталися з проханням відбувати покарання на підконтрольних уряду територіях, інші 40 – зверталися в колонії. До 10 осіб вже завершили відбувати своє покарання – їх звільнять.

Денісова повідомила, що деякі з ув'язнених хворі на туберкульоз.

"Наступного разу ми будемо забирати наших громадян у кінці квітня", – зазначила Денісова.

Омбудсмен підкреслила, что що за останні три місяці вдалося перемістити з непідконтрольної уряду України території Луганської області 135 ув’язнених, 22 із яких вже звільнені у зв’язку із закінченням терміну відбування покарання.

Процес передачі ув'язнених Україні

Процес передачі ув'язнених Україні

Процес передачі ув'язнених Україні

Процес передачі ув'язнених Україні

Процес передачі ув'язнених Україні

Процес передачі ув'язнених Україні

Процес передачі ув'язнених Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, полонених українців у Росії підтримали на футбольному матчі.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!