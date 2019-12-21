Терористи "ЛНР" вдарили з мінометів по мирному населенню: фотофакт

У суботу, 21 грудня, терористи "ЛНР" обстріляли населений пункт Золоте-4 Попаснянського району Луганської області, в районі якого раніше відбулося розведення військ.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції, опублікувавши фотодокази (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що вогонь вели з міномета калібром 82 мм із боку тимчасово підконтрольного терористам Золотого-5.

Терористи "ЛНР" обстріляли Золоте Нацполіція

У результаті обстрілу було пошкоджено шифер, димохід і дві віконні шибки у двох будинках місцевих мешканок по вул. Вільній. Інформації про жертв і постраждалих не надходило.

На місце події прибули працівники слідчо-оперативної групи Попаснянського відділу поліції та вибухотехніки ГУНП. Вони зареєстрували факт обстрілу.

Терористи "ЛНР" обстріляли Золоте Нацполіція

Терористи "ЛНР" обстріляли Золоте Нацполіція

Терористи "ЛНР" обстріляли Золоте Нацполіція

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналісти показали відео обстрілів мирного населення терористами "ДНР" на Донбасі. Поки група знімала бліндажі українських воїнів, неподалік бойовики вбили місцевого жителя, яких перебував у дворі свого будинку.

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