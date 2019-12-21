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21 грудня • оновлено в 16:55
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/ Розслідування

Терористи "ЛНР" вдарили з мінометів по мирному населенню: фотофакт

1.1т
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У суботу, 21 грудня, терористи "ЛНР" обстріляли населений пункт Золоте-4 Попаснянського району Луганської області, в районі якого раніше відбулося розведення військ.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції, опублікувавши фотодокази (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що вогонь вели з міномета калібром 82 мм із боку тимчасово підконтрольного терористам Золотого-5.

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Терористи "ЛНР" обстріляли Золоте

Терористи "ЛНР" обстріляли Золоте

Нацполіція

У результаті обстрілу було пошкоджено шифер, димохід і дві віконні шибки у двох будинках місцевих мешканок по вул. Вільній. Інформації про жертв і постраждалих не надходило.

На місце події прибули працівники слідчо-оперативної групи Попаснянського відділу поліції та вибухотехніки ГУНП. Вони зареєстрували факт обстрілу.

Терористи "ЛНР" обстріляли Золоте

Терористи "ЛНР" обстріляли Золоте

Нацполіція

Терористи "ЛНР" обстріляли Золоте

Терористи "ЛНР" обстріляли Золоте

Нацполіція

Терористи "ЛНР" обстріляли Золоте

Терористи "ЛНР" обстріляли Золоте

Нацполіція

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналісти показали відео обстрілів мирного населення терористами "ДНР" на Донбасі. Поки група знімала бліндажі українських воїнів, неподалік бойовики вбили місцевого жителя, яких перебував у дворі свого будинку.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Донбасу
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Junio Van
Junio Van
пипец! и ведь свидомое рагулячье отродие ведется..! )
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Замечательная иллюстрация к "мирному" плану президента и К!
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Посмотрите, на чьей стороне убивaют детей и вы поймете, кто в вoйне - прeступник.
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2 из 4 ответов | показать все
Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Петрова Ольга, тоесть ты шл*ха, считаешь жителей луганска сбродом?! Вся суть свинорусов
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Петрова Ольга, Все на тебя обернется - не жалуйся потом! Убийца!
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