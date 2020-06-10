Терористи "Л/ДНР" зірвали відкриття КПВВ після карантину: люди в чергах непритомніли. Фото

У середу, 10 червня, терористи "Л/ДНР" на Донбасі відмовилися відкривати пункти пропуску зі свого боку. В результаті чого за дві години роботи КПВВ "Станиця Луганська" і "Мар'їнка" бойовики не пропустили жодної людини.

Як повідомляє пресслужба МВС України, КПВВ почали роботу о 11:00, і лише после 13:00 терористи став пропускати людей на тимчасово окуповану територію.

КПВВ на Донбасі

"Станом на 13:00 через контрольний пункт "Мар'їнка" було пропущено одну людину на автомобілі, однак через деякий час вона була повернута бойовиками. Поки що п'ять чоловік були пропущені в пішому порядку в напрямку тимчасово окупованого Донецька. Зараз вони очікують пропуску на блокпосту бойовиків", – йдеться в повідомленні.

У МВС додали, що через КПВВ "Станиця Луганська" пройшли шість чоловік, які очікували пропуску біля блокпосту російських найманців.

Черги на КПВВ

Відзначається, що перед КПВВ "Мар'їнка" зібралося близько 100 чоловік, серед них 70 літніх людей та до 10 дітей. Деякі з них очікували пропуску ще з 6 години ранку.

На "Станиці Луганській" з української сторони з ранку зібралося близько двох сотень людей, пишуть "Новости Донбасса".

У благодійному фонді "Право на захист" в Facebook повідомили, що ще до початку пропуску на КПВВ в "Станиці Луганській" 47-річний чоловік втратив свідомість, його відвезла "швидка допомога".

За даними організації, блокпост "ДНР" "Олександрівка" (Каргіл), який межує з українським КПВВ "Мар'їнка", також не здійснювався пропуск, нібито через збій роботи в базі даних.

КПВВ на Донбасі

КПВВ на Донбасі

КПВВ на Донбасі

КПВВ на Донбасі

КПВВ на Донбасі

КПВВ на Донбасі

Раніше повідомляв OBOZREVATEL, окупанти з "ДНР" відмовилися відкривати контрольно-пропускні пункти, виправдовуючись нібито "загрозою масового зараження громадян".