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/Розслідування

Терористи "Л/ДНР зазнали важких втрат: фото убитих

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У мережі опублікували дані ліквідованих на Донбасі терористів "Л ДНР".

Про це в Facebook повідомив український офіцер Анатолій Штефан (Штірліц).

"200-а бригада поповнилася. 25.05.19 - Данило Ковальов, 25.05.19 - Владислав Котляров, 19.04.19 - Епіхін "Бобер" Стас з Макіївки і 24.05.19 Якимів "Тунгус" Олександр", – написав він в мережі.

Владислав Котляров

Владислав Котляров

Facebook

Данило Ковальов

Данило Ковальов

Facebook

Терористи "Л/ДНР зазнали важких втрат: фото убитих

Facebook

Епіхін Стас

Епіхін Стас

Facebook

Якимов Олександр

Якимов Олександр

Facebook

Раніше Штефан повідомив, що 17 травня був знищений бойовик з окупованого Донецька Сергій Підгородецький. 18 травня "бригада-200" в районі Коминтерново поповнилася донеччанином Юрієм Дамаскіним. А 20 травня через хвороби помер терорист Залевський "Атом" Артем з Донецька.

20 травня районі Горлівки Донецької області був ліквідований 23-річний пособник окупантів. Яковенко "Амбал" Володимир з Добропільського району 25 вересня 1995 року народження, який внесений в базу "Миротворець" як бойовик незаконного збройного формування.

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Також в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі вбили терориста "ДНР" Роман Беленко "Трьоху". Він був уродженцем міста Донецьк.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
війнаНовини Донбасутерористи "ДНР"ЗСУ
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Украинцы продолжают убивать украинцев.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Гражданская война. Граждан РФ нет.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Афанасьев Алексей, а когда они есть. То это добровольцы и не считается.Что ж вы такте ссыкуны?!🤣
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