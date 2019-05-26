Терористи "Л/ДНР зазнали важких втрат: фото убитих

У мережі опублікували дані ліквідованих на Донбасі терористів "Л ДНР".

Про це в Facebook повідомив український офіцер Анатолій Штефан (Штірліц).

"200-а бригада поповнилася. 25.05.19 - Данило Ковальов, 25.05.19 - Владислав Котляров, 19.04.19 - Епіхін "Бобер" Стас з Макіївки і 24.05.19 Якимів "Тунгус" Олександр", – написав він в мережі.

Владислав Котляров Facebook

Данило Ковальов Facebook

Facebook

Епіхін Стас Facebook

Якимов Олександр Facebook

Раніше Штефан повідомив, що 17 травня був знищений бойовик з окупованого Донецька Сергій Підгородецький. 18 травня "бригада-200" в районі Коминтерново поповнилася донеччанином Юрієм Дамаскіним. А 20 травня через хвороби помер терорист Залевський "Атом" Артем з Донецька.

20 травня районі Горлівки Донецької області був ліквідований 23-річний пособник окупантів. Яковенко "Амбал" Володимир з Добропільського району 25 вересня 1995 року народження, який внесений в базу "Миротворець" як бойовик незаконного збройного формування.

Також в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі вбили терориста "ДНР" Роман Беленко "Трьоху". Він був уродженцем міста Донецьк.

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