Терористи "Л/ДНР" запанікували через великі втрати й запустили фейк про ЗСУ

У лавах російських терористів на Донбасі різко зросли втрати особового складу. В паніці вони намагаються оббрехати Об'єднані сили, звинувативши їх у провокаціях.

Так, за період з 19 по 27 лютого бойовики втратили убитими дев'ять осіб особового складу, повідомив на своїй сторінці у Facebook координатор "Інформаційного спротиву" Костянтин Машовець.

Зокрема в 1-му армійському корпусі РФ втрат зазнала 1-а ОМСБр (Кальміуське, один окупант) і 9-й ОМСП (Новоазовськ, один окупант). У 2-му АК РФ 2-а ОМСБр у Луганську втратила одного терориста, а 4-а ОМСБр у Алчевську – шістьох.

"Командування окупаційного угрупування у взаємодії з представниками окупаційної адміністрації продовжує проведення цільової інформаційно-психологічної спеціальної операції з метою аргументації різкого зростання втрат серед особового складу угруповання у зв'язку з активізацією нею ведення бойових дій на низці ділянок лінії фронту. З цією метою підконтрольні їм місцеві ЗМІ продовжують готувати і розміщувати "інформаційні матеріали", зокрема "безпосередньо з районів бойових зіткнень" про "провокаційні дії Об'єднаних сил", – йдеться у зведенні.

Крім того, з метою надати фейкам більшої достовірності в операції бере участь і низка представників російських ЗМІ.

Втрати терористів на Донбасі "Антикор"

При цьому вогневі провокації влаштовують самі окупанти. Вони також атакують як позиції українських військ, так і населені пункти на мирній території України. В кінці лютого активність бойовиків різко зросла і вони здійснили 81 вогневий наліт.

Противник застосовував автоматичне стрілецьке озброєння, ручні й станкові гранатомети, великокаліберні кулемети, штатне озброєння БМП-1/2, зенітні установки типу ЗУ-23-2, ПТРК, а також 152/122-мм артилерійські системи і 120/82-мм міномети, що підпадають під обмеження, згідно з положеннями Мінських угод.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збройні формування Російської Федерації за 26 лютого зазнали серйозних втрат. Так, були знищені п'ятеро бойовиків "Л/ДНР", ще один зазнав поранень.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!