Терористи "Л/ДНР" заходилися вербувати на службу безробітних та "штрафників", – розвідка

Російські терористи "Л/ДНР" почали активну рекрутингову кампанію для поповнення своїх лав безробітними мешканцями окупованих територій Донбасу та бойовиками, які раніше були звільнені із незаконних збройних формувань.

Про це стало відомо Головному управлінню розвідки, повідомляється на сайті Міністерства оборони України. Захисники зазначили, що для втілення своєї мети командування російських окупаційних військ постійно проводить агітаційно-пропагандистські заходи серед населення ОРДЛО.

Особлива увага приділяється комплектуванню посад за військово-обліковими спеціальностями механіків-водіїв, розвідників, мінометників, артилеристів, зв’язківців та фельдшерів.

Основною цільовою аудиторією пропагандистської кампанії окупантів з використанням ЗМІ та соціальних мереж є працівники вугледобувних та металургійних підприємств, які втратили роботу або не отримують тривалий час заробітної плати.

"Водночас командування окремих з’єднань і частин російських окупаційних військ розглядає потенційними кандидатами осіб, які раніше були звільнені з військової служби за грубі порушення військової дисципліни", – розповіли українські розвідники.

Ситуація в зоні ООС станом на 26 червня Сайт Міноборони України

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