Терористи "Л/ДНР" впритул підійшли до позицій ЗСУ: момент потрапив на відео

В мережі оприлюднили відео з доказом порушення російськими терористами "Л/ДНР" умов перемир'я. На кадрах видно, як ворожий підрозділ вийшов із займаної посадки та вже прокопав в бік позицій ЗСУ понад сто метрів.

Ролик оприлюднили на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook, наголосивши, що окупанти безкарно продовжують подовжувати свою траншею кожного дня (щоб подивитися відео доскрольте сторінку до кінця).

Просування терористів в бік позицій ЗСУ. Скріншот відео

Тим часом українські піхотинці та розвідники, дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню, терпляче спостерігають за діями бойовиків.

"У хлопців зв’язані руки. Ні вийти привітатись, ні відкрити попереджувальний вогонь, натякаючи, що їм тут не раді. Подібні відеоматеріали фіксуються на багатьох ділянках фронту", – зазначили волонтери.

Як повідомляв OBOZREVATEL: