Терористи "Л/ДНР" влаштували танкові маневри перед кураторами з Росії – розвідка

На Донбасі зафіксували активне пересування важкого озброєння терористів "Л/ДНР". Маневри і стрільби окупанти влаштували з нагоди приїзду російських кураторів.

Про це стало відомо Головному управлінню розвідки Міноборони України, повідомляється на сайті відомства. Відзначається, що пожвавлення сил ворога було помічено 8 червня.

"З 8 червня у з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК російських окупаційних військ відновлені інтенсивні заходи бойової підготовки на всіх полігонах тимчасово окупованої території в Донецькій і Луганській областях. Зокрема, противником проводяться заняття з екіпажами бойових броньованих машин і танків, артилерійськими розрахунками з виконанням практичних стрільб, навчальні збори окремих військово-облікових спеціальностей", – йдеться у зведенні захисників України.

Танки Росії на Донбасі "Цензор.НЕТ"

Також одночасно зі ЗС РФ в російських окупаційних військах тривають заходи тижня мобілізаційної готовності. Крім того, розвідка дізналася, що для проведення зазначених заходів та контролю за їх виконанням в 1 і 2 АК окупантів прибули додаткові групи російських інструкторів і представники вищих органів управління ЗС РФ у складі комісій.

Ситуація в зоні ООС Сайт Міноборони України

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в штабі ООС розповіли, що на початку червня через неконтрольовану українською владою ділянку кордону таємно прибули групи кадрових російських військових. Їх відправили на Донбас для проведення інструкторсько-методичних занять та навчальних зборів з розвідниками, саперами, снайперами і особовим складом інших військово-облікових спеціальностей.