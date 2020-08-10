Терористи "Л/ДНР" влаштували провокацію на Донбасі та запустили безпілотник

Олексій Тітофф Розслідування 08:15, 10.08.2020 Оновлено: 08:20, 10.08.2020

За минулу добу, 9 серпня, російські окупаційні війська чотири рази порушували умови перемир'я на Донбасі.

Як повідомляє пресцентр штабу ООС, ворог двічі обстрілював український позиції. ЗСУ зафіксували постріли зі стрілецької зброї біля Новозванівки та Мар'їнки.

"Неприцільно постріли не несли загрози життю і здоров'ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали", – відмічено в зведенні.

При цьому, противник порушив умови домовленостей, досягнутих в рамках ТКГ. Зокрема, поблизу населеного пункту Трудівське окупанти здійснювали інженерне обладнання позицій в сторону наших підрозділів.

Також на Приазов'ї, зафіксовано проліт БПЛА російського виробництва типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. ЗСУ за допомогою радіоелектроніки подавили роботу безпілотника.

З початку поточної доби, 10 серпня, обстрілів в зоні проведення ООС не зафіксовано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські терористи на Донбасі вісім разів порушили режим перемир'я, сім з яких – вогневі провокації.

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