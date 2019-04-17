Терористи "Л/ДНР" влаштували криваву бійню: розвідка розкрила деталі

На Донбасі під час так званих тренувань силових структур між терористами сталася бійка з постраждалими.

Про це на брифінгу розповів прес-секретар Міноборони полковник Олександр Мотузянік. Він зазначив, що в результаті бійки постраждали десятеро осіб, трьох доставили в лікарню, передає "УНІАН".

"15 квітня 2019 року в результаті бійки між представниками різних підрозділів спеціального призначення "МДБ і МВС" понад десять осіб отримали поранення, троє госпіталізовані", – зазначив Мотузянік.

За його словами, однією з причин конфліктів стало залучення до спільних тренувань особового складу "правоохоронних органів" та осіб, призваних на військову службу, які звільнилися в цьому році після відбуття покарання за вчинення злочинів, у тому числі за дезертирство.

Мотузянік додав, що в результаті постійних конфліктів, окупанти посилили адміністративно-поліцейський режим на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

"Водночас під керівництвом російських інструкторів активізовано проведення тренувань підрозділів "МДБ і МВС" із виконання завдань у разі введення так званого "правового режиму", – повідомили в Міноборони.

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