Терористи "Л/ДНР" видали фейк про "диверсантів" України: у ЗСУ викрили брехню

Російські терористи "Л/ДНР" оприлюднили у мережі фейкове відео з нібито викритою схованкою зброї "українських диверсантів".

На кадрах зафільмовано реактивний противотанковий вогнемет, а також реактивно-штурмовий гранатомет. Роликом поділився на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц) і звернув увагу на показову деталь: вогнемет, який згадали окупанти, є на озброєнні лише в російської армії (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зброя, яку нібито знайшли терористи "Л/ДНР" Скріншот відео

"Годуй вату лайном, або як начебто укрДРГ знову підступно підсунули в схованку зброю російського виробництва. Вогнемет випуску 2006 року (РШГ-1 "Таволга-1"), створений в 2000 році й прийнятий на озброєння у 2003 році у Збройних силах РФ", – спростував брехню терористів український захисник.

Російський вогнемет РШГ-1 "Таволга-1" Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середині червня терористи "ЛНР" поширили на своїх інформаційних каналах фейк про нібито вибух боєприпасів на позиціях 30 ОМБр ЗСУ. При цьому окупанти стверджували, що в результаті поранень нібито зазнали восьмеро воїнів полку Нацгвардії "Азов". Однак виявилося, що це ж саме вкидання вони вже поширювали у липні 2019 року.