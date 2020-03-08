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8 березня • оновлено в 08:21
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/ Розслідування

Терористи "Л/ДНР" вдарили по ЗСУ на Донбасі: бійці вистояли

2.3т
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У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі 7 березня збройні формування Росії 6 разів порушили режим припинення вогню. За поточну добу втрат немає.

Як повідомляє прес-центр ООС у Facebook, противник обстріляв українські позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Три обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

- поруч з Красногорівкою - зі станкового протитанкового гранатомета - 10 пострілів;

- біля Мар'їнки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- неподалік від Широкино - з міномету калібру 82 мм - 4 міни.

Терористи "Л/ДНР" вдарили по ЗСУ на Донбасі: бійці вистояли

facebook.com/pressjfo.news

Також у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли українських позицій, а саме:

біля населеного пункту Зайцеве - з міномета калібру 82 мм противник випустив 6 мін, здійснив 4 постріли зі станкового протитанкового гранатомета, а також вів вогонь з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

неподалік від Луганського - з гранатометів різних систем;

поруч з Новотошківським - зі станкового протитанкового гранатомета - 10 пострілів, а також вівся обстріл з озброєння БМП.

7 березня в результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі 6 березня від мінно-вибухової травми помер лейтенант Збройних сил України Дмитро Фірсов з позивним "Фірс". Ще четверо українських бійців отримали поранення.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Донбас
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Чубатые, что, даже шаровары не придется менять?
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Бачурин Андрей, сменные шаровары ещё в котлах кончились. Так, вытряхают переодически...
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Я ждал этого ,всю ночь,браво Обосс!!!
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