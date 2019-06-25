Терористи "Л/ДНР" розв'язали жорсткі бої на Донбасі: штаб ООС повідомив погані новини

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі у вівторок, 25 червня, терористи "Л/ДНР" 11 разів порушували режим припинення вогню.

У результаті троє українських військовослужбовців отримали поранення, ще один – бойове травмування, повідомляє прес-центр ООС на сторінці у Facebook.

Уточнюється, що від початку доби збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських підрозділів із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Ілюстрація. Війна на Донбасі Politeka

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил:

поблизу населеного пункту Лебединський, з напрямку Саханки – із ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

чотири рази в околиці Авдіївки, з напрямку Спартака і Ясинуватої – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

недалеко від селища Мар'їнка, з напрямку Олександрівки – з автоматичною гранатомета;

у районі населеного пункту Водяне, з напрямку Спартака – з міномета калібру 82 мм;

на околиці Новотроїцького, з напрямку Докучаєвська – із гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета.

Ситуація в зоні ООС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил:

поблизу населеного пункту Шуми, з напрямку Шахти 6-7 разів – із гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета;

поруч із населеним пунктом Південне, з напрямку шахти імені Гагаріна – з автоматичною гранатомета і стрілецької зброї;

на околиці Кримського, з напрямку населеного пункту Донецький – із гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета.

"На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", – підсумували в зведенні.

Нагадаємо, українські військові знайшли на Донбасі тіло бійця, який 22 червня підірвався на міні під час виконання бойового завдання.

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо про успіхи ЗСУ на Донбасі. Захисники України продовжують закріплюватися на відбитих у терористів територіях.

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