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Терористи ''Л/ДНР'' розв'язали кровопролитні бої і отримали потужну відповідь від ЗСУ

13.1тЧитати матеріал російською

Протягом суботи, 27 жовтня, терористи "Л/ДНР" 15 раз порушили режим припинення вогню, в результаті чого загинув один український військовослужбовець.

Як повідомляє прес-центр штабу ООС в Facebook, окупанти 5 разів застосували заборонену зброю, обстрілявши позиції ЗСУ в районі населених пунктів Кримське, Луганське, Світлодарськ, Піски, Опитне, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Позиції Об'єднаних сил в районі населеного пункту Луганське, противник обстрілював з мінометів 120-го калібру, а по опорних пунктах біля Світлодарська, Пісків та Водяного вів вогонь з мінометів калібру 82 мм. По захисниках останнього, протягом дня, окупанти застосували цю зброю двічі. У районах Луганського та Пісків, окрім мінометів, окупанти відкривали вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Підрозділи, що обороняються, рішучими діями вогневі засоби противника подавили", - сказано в звіті.

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Особливу активність терористи проявили на Приазов'ї, проте ЗСУ контролюють ситуацію і готові реагувати на різку зміну тактики "Л/ДНР".

За даними розвідки, в результаті боїв були ліквідовані два терориста і ще двоє отримали поранення.

Терористи ''Л/ДНР'' розв'язали кровопролитні бої і отримали потужну відповідь від ЗСУ

Як повідомлявOBOZREVATEL, напередодні волонтер розповів про епічну ганьбу терористів "ДНР", які примудрилися знищити власну позицію.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Об'єкти
Новини ДонбасуНовини ДНРНовини ЛНР
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Loginov Maxim
Loginov Maxim
Что в переводе означает - каратели сунулись в серую зону и получили недецких бздянок. Теперь, после "перемоги", опять забиты госпитали
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Loginov Maxim,баранина,в каком переводе,на русском же написано,чтобы ты поняло,тупорылое создание,два козломордых тероририста погибло,двое ранены и погиб один украинский военнослужащий,или тебе надо уже писать, на твоём родном языке,китайском,русский ты уже не понимаешь.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Ветеp хоть в нужном напpавлении дул?А то вчеpась ихний волонтеp выложил следующее:"Бежали-бежали и по дороге вср*лись. Что-то обд*оченцам захотелось сегодня повоевать с позиции, которая слева, и начался обстрел минами 82-го калибра. А "дул такой сильный ветер" и так получилось, что те, что слева от нас, накрыли позицию своего же батальона, которая находится от нас справа. Так отлично отработали, что блиндажа справа уже нет. Уничтожен полностью", - рассказал Мысягин. Ветеp какой то у них-мины сносит на 180 гpадусов.И как мысягин мог почувствовать запах гавна ?Навеpное pядом бежал...А может о себе?
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Украины Историк
Украины Историк
.......По данным разведки, в результате боев были ликвидированы два террориста и еще двое получили ранения........ Естественно, а как вы еще хотели??? Если , в результате прицельного огня.который велся цельный день, террористы попали только в одного "киборга", то после ответного огня из травматического оружия, "киборги" 2-х убили наповал, а еще 2-х покалечили!!!
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