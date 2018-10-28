Терористи ''Л/ДНР'' розв'язали кровопролитні бої і отримали потужну відповідь від ЗСУ

Протягом суботи, 27 жовтня, терористи "Л/ДНР" 15 раз порушили режим припинення вогню, в результаті чого загинув один український військовослужбовець.

Як повідомляє прес-центр штабу ООС в Facebook, окупанти 5 разів застосували заборонену зброю, обстрілявши позиції ЗСУ в районі населених пунктів Кримське, Луганське, Світлодарськ, Піски, Опитне, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Позиції Об'єднаних сил в районі населеного пункту Луганське, противник обстрілював з мінометів 120-го калібру, а по опорних пунктах біля Світлодарська, Пісків та Водяного вів вогонь з мінометів калібру 82 мм. По захисниках останнього, протягом дня, окупанти застосували цю зброю двічі. У районах Луганського та Пісків, окрім мінометів, окупанти відкривали вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Підрозділи, що обороняються, рішучими діями вогневі засоби противника подавили", - сказано в звіті.

Особливу активність терористи проявили на Приазов'ї, проте ЗСУ контролюють ситуацію і готові реагувати на різку зміну тактики "Л/ДНР".

За даними розвідки, в результаті боїв були ліквідовані два терориста і ще двоє отримали поранення.

Як повідомлявOBOZREVATEL, напередодні волонтер розповів про епічну ганьбу терористів "ДНР", які примудрилися знищити власну позицію.