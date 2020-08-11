Терористи "Л/ДНР" почали шукати новобранців через оголошення

Російські терористи "Л/ДНР" активізували діяльність з пошуку новобранців для поповнення своїх лав. Для цього вони вдаються навіть до розміщення відповідних оголошень.

Як повідомляється у зведенні Головного управління розвідки на сайті Міністерства оборони України, агітаційно-пропагандистська робота російських окупаційних адміністрацій спрямована на осіб віком від 18 до 55 років.

"Зокрема, збільшилась кількість пропагандистських заходів, у тому числі розміщення оголошень у місцевих ЗМІ та у громадських місцях. Локальними операторами стільникового зв’язку масово розсилаються СМС-повідомлення з агітації на службу за контрактом", – повідомили захисники України.

Крім того, окупанти збільшили кількість агітаційних груп, відряджених зі складу з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів РФ для ведення вербувальної роботи у населених пунктах тимчасово окупованих територій.

Водночас у підрозділах противника продовжується перепризначення офіцерського складу ланки "рота – батальйон" за результатами інспектування угруповання російських окупаційних військ у липні комісіями Міноборони, Генштабу та Південного військового округу ЗС РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розвідка дізналася, що російські терористи розгорнули масштабну мобілізаційну кампанію для поповнення своїх лав жителями ОРДЛО через низький моральний дух і відсутність військової дисципліни в окупаційних підрозділах.