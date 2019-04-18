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Терористи "Л/ДНР" підло напали на ЗСУ на Донбасі: поранений український захисник

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На Донбасі у середу, 17 квітня, збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонене озброєння.

Українські позиції обстрілювали, зокрема, із озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, повідомляє прес-центр ООС.

Усі порушення режиму припинення вогню окупанти провели у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

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Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

"Слово і Діло"

За даними розвідки, 17 квітня двох окупантів було знищено, ще п'ятьох — поранено.

З початку цієї доби противник обстріляв із станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Світлодарськ у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

У результаті обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Терористи "Л/ДНР" підло напали на ЗСУ на Донбасі: є поранений

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Луганщині військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил провели вдалу спецоперацію. Українським розвідникам вдалося знищити укріплення, з яких бойовики регулярно здійснювали обстріли із важкого озброєння.

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Теми
Війна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на ДонбасіНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської області
Місце
Україна
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Педерасты брехливые вы, определитесь, террористы или вооруженные формирования Российской Федерации
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de lik
de lik
Эй, свидомые, подло школы и дома обстреливать, а хохлов-карателей в самый раз
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andrei andrei
andrei andrei
Ты посмотри, твари. . Подло напали на них. Съебите с Донбасса нах и никто на вас нападать не будет. Хохол это диагноз.
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