Терористи "Л/ДНР" підірвалися на своїй міні: момент потрапив на відео

На Донбасі загинула пара терористів, нерозумно підірвавшись на власній міні.

Про це у Facebook повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц), опублікувавши відео самоліквідації бойовиків бандформувань "Л/ДНР".

"Російські окупанти зустріли свою міну і зняли онлайн-екшн", – підписав український військовослужбовець унікальні кадри.

На записі видно, як декілька терористів "Л/ДНР" намагаються пройти по лісі, але в один момент підриваються на своїй же міні. Крім того, бойовики встигали знімати все, що відбувається, на камеру.

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