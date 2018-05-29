Терористи "Л/ДНР" напали на мирне населення і отримали відсіч

Російсько-окупаційні війська на Донбасі 37 разів за добу, 28 травня, порушували режим тиші. Із них дев'ять разів застосовували міномети калібру 82 і 120 мм.

Під час бойових дій шість наших військовослужбовців отримали поранення, повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил.

При цьому терористи тричі здійснювали теракти проти мирного населення.

Так, близько 5:00 ранку 28 травня окупанти обстріляли з гранатомета населений пункт Чермалик. Близько 11:40, прикриваючись житловими кварталами Горлівки, вели обстріл з мінометів по селищу Залізне, у результаті чого загинула 15-річна дівчинка. Близько 15:00 терористи відкрили вогонь по населеному пункту Південне, завдавши осколкові поранення мирному жителю.

За даними розвідки, трьох окупантів знищено і п'ятеро поранені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у результаті обстрілу бойовиками мирного селища Залізне (Торецьке) Донецької області загинула неповнолітня дівчинка.