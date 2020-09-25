Терористи "Л/ДНР" атакували позиції ЗСУ з гранатомета – штаб ООС

Олексій Тітофф Розслідування 07:59, 25.09.2020 Оновлено: 08:29, 25.09.2020

За минулу добу, 24 вересня, в зоні проведення ООС на Донбасі російські окупанти один раз порушили перемир'я, провівши обстріл позицій ЗСУ.

Як повідомляє пресцентр штабу, ворог вистрілив із ручного протитанкового гранатомета в сторону українських позицій поблизу Кам'янки.

"Постріл був не прицiльним, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що з початку поточної доби, 25 вересня, противник обстрілів не проводив і ніяких порушень із боку російсько-окупаційних військ не виявлено.

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Нагадаємо, що раніше війська Росії на Донбасі тричі порушили домовленості, досягнуті в межах Тристоронньої контактної групи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі російсько-окупаційні війська проводили мінування мирної території.

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