Війна за незалежність: ЗСУ потужно відповіли на провокації "Л/ДНР"

На Донбасі терористи "Л/ДНР" в суботу, 25 травня, шість разів порушили режим припинення вогню.

Як сказано в повідомленні штабу Об'єднаних сил в Facebook, з них один раз - із застосуванням заборонених мінських угодами мінометів калібру 82 мм. Також обстріли бійців ЗСУ здійснювали з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Відзначається, що всі випадки порушень противником режиму тиші зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Тут бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил:

поблизу селища Дослідне - з мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів;

чотири рази біля населеного пункту Піски - з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

в районі села Павлопіль - з великокаліберних кулеметів.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 25 травня одного окупанта було поранено", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що з початку доби, 26 травня, терористи з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї один раз обстріляли позиції українських військових поблизу села Гнутове в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються", - додали в штабі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з початку доби, 24 травня, терористи на Донбасі чотири рази обстріляли позиції ВСУ. В результаті обстрілу один український військовий отримав поранення.

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