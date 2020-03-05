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5 березня • оновлено в 13:00
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/ Розслідування

Терористи "ДНР" здійняли паніку фейком про наступ ЗСУ

2.4т
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Російські терористи "ДНР" почали масово поширювати фейк про нібито підготовку Об'єднаних сил до наступу. Так вони розраховують залякати місцеве населення і мобілізувати лави своїх найманців.

Як повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець на своїй сторінці у Facebook, кампанія дезінформації окупантів набула масштабів інформаційно-психологічної спеціальної операції. Вона спрямована на населення Горлівки та її околиць.

Терористи "ДНР"

Терористи "ДНР"

"24 канал"

"Підконтрольні окупаційній адміністрації ЗМІ, а також інформаційні структури зі складу самого окупаційного угрупування активно поширюють в цьому районі такі собі "достовірні відомості розвідки" про нібито "широкомасштабний наступ ОС на Горлівському напрямку", який відбудеться найближчим часом", – йдеться у зведенні.

Крім того, частина підлеглих інформаційних структур окупаційного угрупування задіяна в інформаційно-психологічній спецоперації з впливу на ту частину населення ОРДЛО, яка активно висловлює невдоволення через використання терористами житлових кварталів населених пунктів для облаштування своїх вогневих позицій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ЛНР" зганьбилися з черговою брехнею про ЗСУ. Вони видали знищену машину бойовиків за цивільний транспортний засіб, але їхній фейк розкрило фото згорілого авто із залишками військового російського маскхалату.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Костянтин Машовець
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України Новини ДНР інформаційне опір
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Довгань,кто дает вас печатать такую галиматью?б р о д с к и й ??
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Golan Sim
Golan Sim
ПРЕКРАЩЕНИЕ ВО,ЙНЫ и выполнение Минских соглашений является ВАЖНЕЙШИМ УСЛОВИЕМ для установления МИРА в Украине и сохранения её государственности и прогрессивного развития. POINT!
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