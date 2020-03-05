Терористи "ДНР" здійняли паніку фейком про наступ ЗСУ

Російські терористи "ДНР" почали масово поширювати фейк про нібито підготовку Об'єднаних сил до наступу. Так вони розраховують залякати місцеве населення і мобілізувати лави своїх найманців.

Як повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець на своїй сторінці у Facebook, кампанія дезінформації окупантів набула масштабів інформаційно-психологічної спеціальної операції. Вона спрямована на населення Горлівки та її околиць.

Терористи "ДНР" "24 канал"

"Підконтрольні окупаційній адміністрації ЗМІ, а також інформаційні структури зі складу самого окупаційного угрупування активно поширюють в цьому районі такі собі "достовірні відомості розвідки" про нібито "широкомасштабний наступ ОС на Горлівському напрямку", який відбудеться найближчим часом", – йдеться у зведенні.

Крім того, частина підлеглих інформаційних структур окупаційного угрупування задіяна в інформаційно-психологічній спецоперації з впливу на ту частину населення ОРДЛО, яка активно висловлює невдоволення через використання терористами житлових кварталів населених пунктів для облаштування своїх вогневих позицій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ЛНР" зганьбилися з черговою брехнею про ЗСУ. Вони видали знищену машину бойовиків за цивільний транспортний засіб, але їхній фейк розкрило фото згорілого авто із залишками військового російського маскхалату.

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