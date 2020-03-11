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11 березня • оновлено в 13:21
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Терористи "ДНР" запустили нахабний фейк про ЗСУ

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Російські терористи на Донбасі після підступного обстрілу Об'єднаних сил під Пісками запустили фейк про українських захисників. Вони безпідставно звинуватили їх в обстрілі житлових будинків тимчасово окупованої Горлівки.

Про інформаційну провокацію окупантів попередили на сторінці штабу ООС, зазначивши, що це може бути ознакою підготовки терористів до атаки мирного населення Донбасу.

"Російські окупаційні війська, отримавши належну вогневу відповідь від українських воїнів поблизу населеного пункту Піски, вдалися до застосування чергової брехливої інформаційної кампанії з метою дискредитації підрозділів ОС. У кремлівських інформаційно-пропагандистських ресурсах та їх маріонеткових сателітах спостерігаються спроби поширити чергову фейкову інформацію про нібито обстріл українськими військовослужбовцями житлових будинків тимчасово окупованої Горлівки. Інформація про обстріл абсолютно не відповідає дійсності", – запевнили захисники України.

Терористи "ДНР"

Терористи "ДНР"

"24 канал"

Крім того, командування ООС підкреслило, що все важке озброєння, згідно з Мінськими домовленостями, знаходиться в районах відведення. Але, як показує досвід бойових дій, після подібних звинувачень противник сам вдається до збройних провокацій і обстрілює житловий сектор тимчасово окупованих населених пунктів з важкого озброєння.

У зв'язку з цим у штабі ООС нагадали, що, згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, окупант несе повну відповідальність за цивільне населення на окупованих територіях.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
російська пропаганда Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна Горлівка
Тег
ДНР
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