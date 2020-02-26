Терористи "ДНР" влаштували істерику через "атаку" ЗСУ під Горлівкою

Підтримувані Росією терористи "ДНР" на Донбасі цинічно заявили, що бійці Збройних сил України вранці 26 лютого "обстріляли район селища Зайцеве" на півночі Горлівки.

За їхніми словами, українські військові нібито застосовували великокаліберні міномети. Такий фейк видали проросійські інтернет-ресурси, посилаючись на представництво невизнаної "республіки" в Спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню.

"З 08:00 до 08:27 зафіксовані обстріли з боку ЗСУ в напрямку від населеного пункту Зайцеве (Північне) до населеного пункту Зайцеве (Південне): випущено 10 мін калібром 120 мм", – йдеться в повідомленні найманців РФ.

Терористи "ДНР" поширюють фейки про ЗСУ на Донбасі

До всього іншого в СЦКК сполошилися через те, що раніше українські військовослужбовці нібито зробили п'ять пострілів зі станкового гранатомета СПГ по району шахти "Трудовська" на західній околиці Донецька.

Водночас терористи заявили, що не мають даних щодо жертв і руйнування, ця інформація начебто уточнюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше стало відомо що російські окупанти на Донбасі різко змінили тактику. Вони почали масові спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп на позиції Об'єднаних сил.

Збройні формування Російської Федерації 25 лютого били по ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм. Всього за добу ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню.

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