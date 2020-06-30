Терористи "ДНР" викрали українця Сінченка після його втечі з полону

Марина Ліснічук Розслідування 12:11, 30.06.2020 Оновлено: 12:29, 30.06.2020

Терористи "ДНР" знову затримали вже двічі полоненого українського патріота Григорія Сінченка.

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомила його мати Тетяна Гулевська. За її словами, це трапилося 29 червня, практично через місяць після втечі українця з полону бойовиків, де його піддавали тортурам.

"Мені написав адвокат, що Гришу спіймали… Під час полону його дуже катували. На фото, яке показували по місцевому телебаченню спецслужби, на обличчі Григорія видно сліди опіків. Я можу тільки уявити, що його очікує тепер", – розповіла жінка.

Вона підкреслила, що представники "МВД ДНР", які раніше приїжджали до її мами в Донецьк, попереджали, що "волі Григорію не бачити, як і життя".

Крім цього, додала вона, більше ніж тиждень тому спецслужби так званої республіки заарештували її доньку й вибивали від неї зізнання про місце переховування брата.

"Її відпустили після затримання Гриші", – зазначила Тетяна Гулевська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні двічі полонений український патріот Григорій Сінченко зміг втекти з підвалу терористів "ДНР", де його піддавали тортурам.

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