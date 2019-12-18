"Вбивають усіх, нікого не шкода!" Журналісти показали відео з останніми жертвами росіян. 18+

Журналісти показали відео обстрілів мирного населення терористами "ДНР" на Донбасі.

Відеорепортаж вийшов на телеканалі ICTV у програмі "Факти". Поки група знімала бліндажі українських воїнів, неподалік бойовики вбили місцевого жителя, яких знаходився у дворі свого будинку (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Військові медики намагалися надати допомогу потерпілому, проте він помер. "Не перебирають ніким. Стріляють у всіх, був би це цивільний чи військовий. У всіх, нікого не шкода їм", – сказав про інцидент військовий із позивним "Койот".

Місце вбивства "ДНР" мирного жителя Скрін відео

Журналісти також повідомили, що на цих позиціях 17 грудня російські найманці вбили воїна ЗСУ Василя Лісіцина.

Ще за життя він розповідав, що терористи відривають вогонь по ЗСУ найчастіше вранці.

"Із 4 до 6 ранку б'є. В основному, стрілецька зброя, прикривають снайпера", – говорив військовий про противника.

Василь Лісіцин Скрін відео

"Прилетіло РПГ (ручний протитанковий гранатомет, – ред.) ззаду нас. Ми з напарником ще дивитися – клацання і все. Секунда..." – розповів про трагедію військовий "Куба", який повинен був змінити Лісіцина на посту.

Скрін відео

Обережно, кадри 18+

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зоні проведення ООС на Донбасі 14 грудня під час ворожого артилерійського обстрілу загинув боєць Нацгвардії Сергій Михальчук. Загиблому був всього 21 рік.

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