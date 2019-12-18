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19 грудня • оновлено в 02:26
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"Вбивають усіх, нікого не шкода!" Журналісти показали відео з останніми жертвами росіян. 18+

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Журналісти показали відео обстрілів мирного населення терористами "ДНР" на Донбасі.

Відеорепортаж вийшов на телеканалі ICTV у програмі "Факти". Поки група знімала бліндажі українських воїнів, неподалік бойовики вбили місцевого жителя, яких знаходився у дворі свого будинку (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Військові медики намагалися надати допомогу потерпілому, проте він помер. "Не перебирають ніким. Стріляють у всіх, був би це цивільний чи військовий. У всіх, нікого не шкода їм", – сказав про інцидент військовий із позивним "Койот".

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Місце вбивства "ДНР" мирного жителя

Місце вбивства "ДНР" мирного жителя

Скрін відео

Журналісти також повідомили, що на цих позиціях 17 грудня російські найманці вбили воїна ЗСУ Василя Лісіцина.

Ще за життя він розповідав, що терористи відривають вогонь по ЗСУ найчастіше вранці.

"Із 4 до 6 ранку б'є. В основному, стрілецька зброя, прикривають снайпера", – говорив військовий про противника.

Василь Лісіцин

Василь Лісіцин

Скрін відео

"Прилетіло РПГ (ручний протитанковий гранатомет, – ред.) ззаду нас. Ми з напарником ще дивитися – клацання і все. Секунда..." – розповів про трагедію військовий "Куба", який повинен був змінити Лісіцина на посту.

"Вбивають усіх, нікого не шкода!" Журналісти показали відео з останніми жертвами росіян. 18+

Скрін відео

Обережно, кадри 18+

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зоні проведення ООС на Донбасі 14 грудня під час ворожого артилерійського обстрілу загинув боєць Нацгвардії Сергій Михальчук. Загиблому був всього 21 рік.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Новини Донецька і Донецької області
Місце
Україна
Теги
смерть видео Новини ДНР Новини Донбасу
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Как кстати тут прям сразу вдруг и пресса на месте оказалась, и бравые захыстники, что-то это мне напоминает... А, "белые каски" в Сирии! А когда погибла Горловская мадонна с маленькой дочкой, пресса эта где была? И кто убил их? Эти журналюги не хотят заснять Аллею ангелов? А убитых при бомбардировке самолётами Луганска? Все эти тысячи и тысячи убитых мирных жителей на территории ЛДHP?
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