Терористи "ДНР" спалили на відео "подарунки від Путіна"

Терористи "ДНР" спалили на Донбасі новітні російські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Йдеться про Р-330Ж "Житель", Р-378Б "Борисоглібськ-2", "Торн", Р-381Т2 "Таран", РБ-341 В "Леєр-3", Р-934УМ, СПР-2М "Ртуть-БМ", РБ-636АМ2 "Світ-КУ" і 1РЛ243 "Рубікон". Так, у мережі з'явилося відео, на якому видно, що бойовики створили муляжі, подавши їх як власні розробки техніки РЕБ.

Також вони спробували зовні скопіювати російський комплекс радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель".

Скріншот із відео

Як пишуть "Факти", експерти тут-таки помітили, що терористи помилилися, розмістивши апаратуру на шасі ЗіЛ-131, а передавальні антени – на старій дизельній електростанції ЕСД-50-ВС/230-МУ (російська станція Р-330Ж "Житель" розміщена на шасі Камаз 5350).

Як повідомляв OBOZREVATEL, російсько-окупаційні війська на Донбасі зазнали втрат у боях з українськими вояками. Так, 3 грудня окупанти недорахувалися п'ятьох бойовиків.

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