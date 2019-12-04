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4 грудня • оновлено в 13:36
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Терористи "ДНР" спалили на відео "подарунки від Путіна"

3.1т
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Терористи "ДНР" спалили на Донбасі новітні російські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Йдеться про Р-330Ж "Житель", Р-378Б "Борисоглібськ-2", "Торн", Р-381Т2 "Таран", РБ-341 В "Леєр-3", Р-934УМ, СПР-2М "Ртуть-БМ", РБ-636АМ2 "Світ-КУ" і 1РЛ243 "Рубікон". Так, у мережі з'явилося відео, на якому видно, що бойовики створили муляжі, подавши їх як власні розробки техніки РЕБ.

Також вони спробували зовні скопіювати російський комплекс радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель".

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Терористи "ДНР" спалили на відео "подарунки від Путіна"

Скріншот із відео

Як пишуть "Факти", експерти тут-таки помітили, що терористи помилилися, розмістивши апаратуру на шасі ЗіЛ-131, а передавальні антени – на старій дизельній електростанції ЕСД-50-ВС/230-МУ (російська станція Р-330Ж "Житель" розміщена на шасі Камаз 5350).

Як повідомляв OBOZREVATEL, російсько-окупаційні війська на Донбасі зазнали втрат у боях з українськими вояками. Так, 3 грудня окупанти недорахувалися п'ятьох бойовиків.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А вдоль дороги мертвые с косами стоять! И тишина!
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Да завидуют чубажо-пые скакуасы, у них три танка старых, а у Донбасса новьё.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Там есть ещё лазер ,будет выжигать зеньки у ВСУшных алкашей.
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