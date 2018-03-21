Терористи "ДНР" посадили українського журналіста в "концтабір" - екс-нардеп

Терористи "ДНР" категорично відмовляються обмінювати українського журналіста Станіслава Асєєва, відомого під творчим псевдонімом Станіслав Васін.

Як повідомив у Facebook колишній депутат Верховної Ради Єгор Фірсов, журналіста утримують на території колишнього заводу, відомого як "Ізоляція". Там терористи "ДНР" спочатку облаштували в'язницю, де утримували і катували полонених.

"Ті, хто побував у полоні, називають це місце справжнім концтабором, де полонених днем ​​змушували працювати, а вночі катували", - написав він.

"У період обміну всіх на всіх обміняти Стаса не вдалось. Ми намагалися спілкуватись з ким тільки можливо. Задіяли як офіційні так і не офіційні канали комунікації, зокрема церковні, журналістські та політичні. Але на той час, з боку терористів навіть говорити не хотіли про можливість обміну", - повідомив Фірсов.

За його словами, іноді терористи дозволяють матері Асєєва побачити сина.

"Стас живий. Намагається триматись. Але скаржиться на стан здоров'я. Його й надалі мучає хронічний бронхіт, який в нього ще з дитинства. І сильний зубний біль", - розповів він.

Фірсов зазначив, що "суд" у справі Асєєва постійно переноситься. Розгляд справи і винесення вироку планувалося ще в 2017 році, але процес триває досі.

Він додав, що зараз планується видання збірника статей Асєєва, які він писав про ситуацію на окупованій території, зокрема англійською мовою, щоб привернути увагу до його ув'язнення.

Як повідомляв "Обозреватель", про зникнення Асєєва стало відомо 6 червня 2017 року. Оточення блогера заявило, що його викрали терористи "ДНР". Пізніше терористи "ДНР" підтвердили затримання журналіста. Пізніше терористи навіть вносили ім'я Асєєва в списки на обмін.

Асєєв працює під псевдонімом Станіслав Васін з 2014 року, співпрацював з Радіо Свобода, виданнями "Дзеркало тижня", "Українська правда" і "Український тиждень".