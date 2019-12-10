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10 грудня • оновлено в 15:06
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Терористи "ДНР" пішли на уклін до Держдуми: про що мова

1.4т
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Ватажки терористів "ДНР" ухвалили резолюцію про необхідність підтримки тимчасово окупованого Донбасу нелегітимною Держдумою Росії. Так, колаборанти навіть запропонували створити спеціальну "міжфракційну групу" із взаємодії з "Л/ДНР".

Як повідомляє один із сепаратистських ресурсів окупантів, в її завдання нібито повинні увійти:

  • моніторинг дотримання прав і свобод "російських співвітчизників";

  • координація федеральних органів виконавчої влади і суб'єктів РФ із взаємодії з органами "влади ДНР і ЛНР";

  • виявлення норм, що перешкоджають ефективній взаємодії Донбасу з Росією.

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Денис Пушилін

Денис Пушилін

Сайт сепаратистів

Крім того, посіпаки російських окупантів звернулися до Торгово-промислової палати РФ з проханням посприяти у визнанні документів, які видаються ТПП "Л/ДНР", і розглянути можливість участі підприємств з окупації у виставково-ярмаркових заходах країни-агресора.

На додачу до всього військові злочинці вийшли із закликом до парламентів суб'єктів РФ укласти договори про співпрацю з "народними радами ДНР і ЛНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що готовий до прямого діалогу з українською стороною. За словами терориста, без цього нібито не вийде повноцінно вирішити конфлікт, а відмовки про неготовність вести переговори з жителями Донбасу, які відмовилися їхати в Україну, звучать безглуздо.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Денис Пушилін
Місце
Україна Донецьк
Теги
ДНР Державна Дума Росії
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фил филька
фил филька
спасибо западенским нацикам. это их рук дело))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Это как лидеры украины ездят на поклон в Америку?
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