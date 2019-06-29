Терористи "ДНР" пішли на нову підлість на Донбасі: в ООС розкрили деталі

Терористи "ДНР" вранці 26 червня обстріляли будинок у тимчасово непідконтрольному уряду України селі Пікузи (Донецька область) на Донбасі.

Про це інформує прес-служба ООС на сторінці у Facebook, підкреслюючи, що бойовики вчергове намагалися звинуватити в обстрілі цивільних об'єктів підрозділи Об'єднаних сил.

Вказується, інформація про обстріл будинку оприлюднена в щоденному звіті СММ ОБСЄ. 26 червня спостерігачі місії прибули на місце події, де у дворі Будинку культури зафіксували чотири воронки.

Ілюстрація. Терористи на Донбасі Народна правда

"Крім того, від осколків була посічена стіна цієї ж двоповерхової будівлі. На думку представників місії, воронки утворилися в результаті розриву мінометних мін 82 мм калібру, нібито випущених із західного напрямку", – відзначають в штабі ООС.

"Водночас на вулиці Ахматової, 37, у дворі співробітники патруля виявили детонатор і хвостовик реактивної гранати. Від ударної хвилі в нежитловому будинку були пошкоджені вікна і віконниці", – продовжила прес-служба.

Схема обстрілу Будинку культури facebook.com/pressjfo.news

Підкреслюється, що, на підставі даних української сторони СЦКК, 26 червня в цьому районі противник двічі відкривав вогонь, а саме о 17:40 і 18:25. Українські підрозділи вогонь у відповідь не відкривали, у зв'язку з чим причетність українських армійців до інциденту не підтверджується.

"Провокаційні обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації спрямовані виключно на дискредитацію підрозділів Об'єднаних сил в очах мирного населення", – підсумували в штабі ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ виявила 30 реактивних систем залпового вогню "Град", розміщених із порушенням ліній відведення в окупованих районах Луганської області на Донбасі.

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