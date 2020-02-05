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7 лютого • оновлено в 08:50
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/ Розслідування

Терористи "ДНР" підступно накрили вогнем житлові будинки і звинуватили ОС

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Російські окупанти влаштували обстріл житлового сектора у Петрівському районі Донецька і підступно звинуватили в цьому Об'єднані сили.

Більше того, перед цим вони влаштували провокаційну атаку на позиції українських захисників, повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook.

"Російська окупаційна влада не припиняє свої жалюгідні спроби дискредитувати українських захисників зі складу операції Об'єднаних сил, створюючи фейкові повідомлення, більше схожі на примітивний агітпроп, і розміщуючи їх на підконтрольних інформаційних ресурсах", – йдеться у зведенні.

Так, 4 лютого кілька російських ЗМІ, що діють на тимчасово непідконтрольній Україні території, поширили інформацію про нібито обстріл із боку підрозділів операції Об'єднаних сил Петрівського району Донецька, в результаті чого було пошкоджено декілька будинків. Пропагандисти стверджували, що обстріл вівся із гранатометів СПГ, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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Однак насправді 4 лютого російські окупанти із 7:00 до 7:25 самі здійснили провокаційний обстріл українських захисників і, не дочекавшись відповіді, відкрили вогонь по житловому сектору поблизу власних позицій. Таким чином вони створили "картинку" для запрошених під цю подію представників ЗМІ, підконтрольних окупаційній владі.

"Також при детальному вивченні місцевості, тактико-технічних характеристик наявного озброєння, порядку розміщення позицій українських захисників і збройних формувань Російської Федерації, непричетність підрозділів ООС до пошкоджень будинків на тимчасово окупованій території Донецька стає цілком очевидною. Такі звинувачення безпідставні та є елементом інформаційної кампанії проти України", – запевнили у штабі ООС.

Обстріл на Донбасі

Обстріл на Донбасі

"Цензор.НЕТ"

Там наголосили, що подібні вчинки російської окупаційної влади вкотре свідчать про її зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту і небажанні дотримуватися режиму припинення вогню та Мінських домовленостей. Адже звинувачуючи підрозділи ООС у погіршенні ситуації безпеки, окупанти намагаються приховати власні злочини проти українського народу.

"Командування операції Об'єднаних сил наголошує, що підлеглі військові частини і підрозділи ніколи не вели і не вестимуть вогонь по цілях противника, що розташовані у житлових кварталах; ніколи не будуть створювати небезпеку для мирного населення", – переконують українські захисники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, подібну провокацію терористи намагалися провернути і на Луганщині 10 січня. Тоді вони також обстріляли позиції Об'єднаних сил і будинки мирних громадян, спробувавши звинуватити у цьому українських захисників.

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Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Тег
ДНР
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Кандаков Андрей
Кандаков Андрей
Xoxлы вспомнили свою старую сказку под названием "а это они сами себя обстреливают"?
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Чубатых фaшucтов ждёт Нюрнберг.
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Овцехуев Псой
Овцехуев Псой
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный, Ага, Нюрын х@р))
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0
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Гавриш Роман
Гавриш Роман
Слабо обоз, на троечку с минусом, вот если бы добавили что лично Путин стрелял, вот это бы было на уровне, а то даже до своего уровня статейка не дотянула))))) Вот если бы показали с какой стороны по домам попало, а потом на карте отрисовали кто с какой стороны стоит, тогда можно было о чем-то говорить, а так отмазываете нацбаты...
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Овцехуев Псой
Овцехуев Псой
Гавриш Роман, Путин заявил, что его поправки в конституцию "продиктованы жизнью", а не желанием задержаться у власти
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