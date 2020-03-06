Терористи "ДНР" перестріляли один одного на Донбасі: багато жертв і поранених

Терористи "ДНР" влаштували масштабні розбірки з перестрілкою в тимчасово окупованому Новоазовську Донецької області. В результаті вони зазнали втрат убитими і пораненими.

Про кримінальну НП розповіли очевидці в одному з місцевих пабліків. Новиною поділився на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

Терорист "ДНР" "Цензор.НЕТ"

Зокрема, місцеві жителі розповіли, що конфлікт між терористами виник, коли вони випивали. В результаті трьох окупантів застрелили, ще п'ятьох доправили з пораненнями у шпиталь. Всі вони служили в 2 батальйоні 9 ОМСП російських загарбників.

"9 ОМСП вже почав святковий розпродаж квитків на концерт Кобзона з нагоди 8 Березня. Квитки зі знижкою коштують 199 руб. 99 коп. Тому 200 бригада поповнилася трьома окупантами", – відреагував Штефан на новину про криваві розбірки серед російських бойовиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше стало відомо про смерть терориста "ДНР" Євгенія Малаєва "Танка" з Волгограда (Російська Федерація). Він був внесений у базу сайту "Миротворець".

Також з'явилася інформація про те, що на Донбасі помер ще один бойовик "ДНР" Олександр Деменко з позивним "Кеп".

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