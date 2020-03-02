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2 березня • оновлено в 14:26
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Терористи "ДНР" накрили вогнем околиці Мар'їнки: з'явилося відео

1.5т
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Російські терористи "ДНР" продовжують порушувати Мінські домовленості. Так, вони обстрілюють навіть території, що перебувають в безпосередній близькості від населених пунктів із мирними жителями.

Наприклад, 1 березня бойовики накрили мінометним вогнем село Донецької області Старомихайлівку, яке розташоване в околицях Мар'їнки. Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі J Day (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Обстріл Старомихайлівки

Обстріл Старомихайлівки

Скріншот відео

"Старомихайлівка, пострілюють", – написав автор ролика. На кадрах видно, як терористи регулярно б'ють практично по одному і тому самому місцю, чути свист мін, що прилітають, і гуркіт потужних вибухів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 березня терористи навмисне обстріляли мінами населений пункт Красногорівка у Мар'їнському районі Донецької області. В результаті один мирний житель поранений осколками від вибитих шибок і ще одна 73-річна жінка отримала поранення і мінно-вибухову травму.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
ДНР
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