Терористи "ДНР" на відео показали вбивство українських воїнів

Терористи "ДНР" зняли на відео обстріл української вантажівки на Донбасі 4 червня, яка перевозила продукти для ЗСУ. В результаті атаки загинули двоє українських військовослужбовців.

Про це повідомляє "Апостоф". Відеозапис з'явився на YouTube-каналі WarJournal Сhannel. Уточнюється, що удар по техніці було завдано за допомогою ПТРК.

Слід зазначити, що відео супроводжено радянською військовою піснею про "молодого Леніна", яка, очевидно, користується популярністю серед окупантів Донбасу.

У другій частині ролика видно, як до вантажівки після вибуху наближаються двоє людей із предметом, схожим на носилки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, всього 4 червня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню, з них тричі – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї.

5 червня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил окупанти п'ять разів обстріляли позиції українських захисників, у результаті чого загинув один військовослужбовець ЗСУ.

Раніше українські захисники провели блискучу операцію на Донбасі під населеним пунктом Водяне, знищивши цілий взвод окупантів.

Загалом протягом травня 2019 року в зоні ООС були ліквідовані понад 50 терористів.

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