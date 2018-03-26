Терористи "ДНР" готують "трибунал" над Порошенко і Ко: як це буде відбуватися

Терористи так званої ДНР заявили про створення фейковий "народного трибуналу", який повинен "засудити" нинішнє керівництво України за "злочини на Донбасі".

Як говориться в матеріалі "Апострофа", представники терористичної організації заявили, що збирали матеріали про "злочини карателів" на Донбасі з осені 2015 року.

Для суду над "злочинцями" створили навіть організацію "Справедлива захист", після чого почалася активна праця над створенням суду присяжних для фейковий трибуналу, а "присяжним" міг стати будь-який бажаючий.

Перше засідання "народного трибуналу" заплановано на останні числа березня. Причетні до бутафорського суду заявили, що збираються викликати на допити президента Петра Порошенка, секретаря РНБО Олександра Турчинова, начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженко, главу МВС Арсена Авакова та інших високопоставлених чиновників України.

При цьому розсилати запрошення будуть за допомогою електронної пошти.

Також представники терористичної організації пообіцяли надати "підсудним" адвоката - юриста з Донецька Олену Грідін.

Сторону обвинувачення представить колишній слідчий СБУ Сергій Кожем'якін. При цьому він вже встиг заявити, що "Порошенко, Турчинову, Парубію, Гройсману, Полторак, Муженко, Авакову і Яценюку не вдасться піти від відповідальності".

Нагадаємо, раніше терористи вже викликали Порошенко в Донецьк для "народного трибуналу" .