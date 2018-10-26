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Терористи ''ДНР'' готують чергову екологічну катастрофу - ІС

2.2тЧитати матеріал російською

Терористи "ДНР" можуть спровокувати руйнування русла каналу Сіверський Донець Донбас.

Про це в Facebook написав народний депутат України від "Народного фронту", координатор групи "Інформаційне опір" Дмитро Тимчук, за словами якого це пов'язано з демонтажем бойовиками обладнання на черговий шахті.

"Ватажки "ДНР" планують найближчим часом почати демонтаж шахти" 2-біс "(Горлівка) на металобрухт, що призведе до відключення насосів, які відкачують воду з шахти. Це може спричинити просідання грунту і руйнування русла каналу Сіверський Донець -—Донбас", повідомив він.

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Канал Сіверський Донець Донбас в Донецькій області був побудований в кінці п'ятдесятих років XX століття для додаткового водопостачання регіону. Його довжина понад 130 км.

Терористи ''ДНР'' готують чергову екологічну катастрофу - ІС

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ДНР" відключили насоси, за допомогою яких откачивалась вода з шахти "Юнком" поблизу Єнакієво, де за часів СРСР проводилися ядерні випробування. На думку фахівців це може стати причиною серйозної ядерної катастрофи.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Дмитро Тимчук
Місце
Україна
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