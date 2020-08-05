Терористи "ДНР" готували теракти в Україні: СБУ знайшла схованку з вибухівкою

СБУ виявила на Донбасі схрон з боєприпасами та вибухівкою. СБУ

Контррозвідники Служби безпеки України виявили в Донецькій області схрон з вибухівкою і військовими засобами ураження, який представники так званого "МГБ ДНР" планували використовувати для здійснення терактів на мирній території країни.

Про це повідомили на сайті Служби безпеки України. Арсенал розташовувався в покинутій садибі на околиці Мар'їнки в сірій зоні.

За оперативною інформацією, його обладнав представник "силового блоку" терористів в своєму колишньому будинку. Засоби ураження він планував згодом задіяти для дестабілізації ситуації в мирних українських містах.

У схованці правоохоронці виявили понад 5 кілограмів тротилу, 3 кілограми пластиду, 3 ручних протитанкових гранатомети, протитанкову міну ТМ 62М, 3 протипіхотні осколкові міни МОН-50, 12 ручних гранат з запалами РГД-5, 16 ручних протипіхотних оборонних ударно-дистанційних гранат РГО, 3 електродетонатори, гвинтівку Мосіна з оптичним прицілом і понад тисячу патронів калібру 5,45.

Вилучені засоби ураження направлені на експертизу.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, контррозвідка Служби безпеки України виявила в лісі в околицях Сєвєродонецька Луганської області цілий арсенал зброї російських найманців на Донбасі.