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Терористи били з мінометів: ООС зазнали втрат на Донбасі

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За минулу добу, 23 жовтня, терористи 9 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Як повідомляється у зведенні прес-центру Об'єднаних сил у Facebook станом на 7:00 24 жовтня, в ході бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, поранених немає.

"Російські окупанти 9 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, використовуючи для цього міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Російсько-окупаційні війська здійснювали прицільні обстріли позицій Об'єднаних сил в районах населених пунктів Станиця Луганська, Авдіївка, Мар'їнка, Старогнатівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове", — сказано у повідомленні.

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Зазначається, що командири підрозділів Об'єднаних сил рішучими діями придушували ворожий вогонь.

На опорні пункти ООС поблизу Авдіївки противник здійснював вогневий вплив з мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

"Позиції Об'єднаних сил у районі Павлополя, а також Водяного, окупанти обстрілювали з автоматичних і ручних гранатометів та стрілецької зброї", — заявили в штабі.

За даними розвідки, протягом доби 1 окупант був знищений, ще 4 поранені.

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Мінус 3: окупанти зазнали втрат на Донбасі

З початку доби бойовики обстріляли позиції ОС на Донецькому напрямку, в районі населеного пункту Тарамчук з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Втрат серед бійців ЗСУ немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше офіцер ЗСУ розповів про колосальні втрати у лавах терористів за останні дні на Донбасі.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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andreyev andrei
andreyev andrei
Надо же, хохловоены обиделись. А что, из рогаток надо было бить по ВСУ?
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Не только вам из молотов стрелять и другой запрещенки
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Ивлев Павел
Ивлев Павел
писдежь, только за один присест около 50 свынорылов дохнет, а тут 9раз открывали.))))
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Zaicenger Antuan
Zaicenger Antuan
Ивлев Павел, той зимой в Киеве 11 человек сосульками накрыло. А тут ебашут из всего,у бойца мозоль.
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