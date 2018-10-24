Терористи били з мінометів: ООС зазнали втрат на Донбасі

За минулу добу, 23 жовтня, терористи 9 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Як повідомляється у зведенні прес-центру Об'єднаних сил у Facebook станом на 7:00 24 жовтня, в ході бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, поранених немає.

"Російські окупанти 9 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, використовуючи для цього міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Російсько-окупаційні війська здійснювали прицільні обстріли позицій Об'єднаних сил в районах населених пунктів Станиця Луганська, Авдіївка, Мар'їнка, Старогнатівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове", — сказано у повідомленні.

Зазначається, що командири підрозділів Об'єднаних сил рішучими діями придушували ворожий вогонь.

На опорні пункти ООС поблизу Авдіївки противник здійснював вогневий вплив з мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

"Позиції Об'єднаних сил у районі Павлополя, а також Водяного, окупанти обстрілювали з автоматичних і ручних гранатометів та стрілецької зброї", — заявили в штабі.

За даними розвідки, протягом доби 1 окупант був знищений, ще 4 поранені.

З початку доби бойовики обстріляли позиції ОС на Донецькому напрямку, в районі населеного пункту Тарамчук з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Втрат серед бійців ЗСУ немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше офіцер ЗСУ розповів про колосальні втрати у лавах терористів за останні дні на Донбасі.